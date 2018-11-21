الصين: بكين ونيودلهي تديران الخلافات الحدودية بشكل صحيح

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" اليوم خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حيث أعلن عن إجراء الجولة الحادية والعشرين للمحادثات الحدودية الصينية الهندية بين عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ومستشار الأمن القومي الهندي "أجيت دوفال" في مدينة "دوجيانغيان" قرب مدينة "تشنغدو" جنوب غربي الصين يومي 23 و24 نوفمبر.
قال شوانج "تحت القيادة الاستراتيجية لزعيمي الدولتين، حافظت العلاقات بين الصين والهند على قوة دفع سليمة"، مضيفا "مع التعاون العميق في جميع المجالات، حافظ الجانبان على اتصال وتنسيق وثيقين في جميع الشؤون المتعلقة بالحدود".
وحول التقدم المحرز خلال الجولة الأخيرة من المحادثات الحدودية، قال شوانج "تمت إدارة الخلافات على نحو صحيح من خلال الحوار والتشاور، حافظت المناطق الحدودية عموما على الاستقرار".
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