ووفقًا لما ذكرته ممفوضة الأمم المتحدة عن حقوق النساء فى البرازيل، نادين جازمان، أن المنظمة الدولية تسعي لتعزيز الحوار مع مديري البلديات البرازيلية للتصدي للعنف الموجهة ضد الشباب السود في ذلك البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، حيث يقتل خمسة أشخاص سود بين عمر الـ15 و29 كل ساعتين.
كما ذكرت "جازمان" أن جرائم قتل النساء السوداوات في البرازيل قد ازدادت في العقد الأخير بنسبة 54٪، بينما انخفضت جرائم قتل النساء البيض بنسبة 10٪.
وكان الرئيس البرازيلي المنتخب يائيير بولسونارو قد أدلي بتصريحات عنصريه قال خلالها أن المنحدرين من أصول أفريقية من ذوي البشرة السوداء هم "عديمي الفائدة" الأمر الذي تسبب فى إصدار حكم قضائي بتغريمه مبلغ 6 آلاف دولار بسبب تصريحاته العنصرية.
وفاز بولسونارو، المعروف بتعليقاته العنصرية والمعادية للمرأة والمثليين، بالانتخابات الرئاسية في البرازيل في نهاية أكتوبر.
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص سود كل ساعتين في البرازيل يثير قلق الأمم المتحدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .