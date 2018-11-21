مقتل 5 أشخاص سود كل ساعتين في البرازيل يثير قلق الأمم المتحدة

كشف تقرير تابع للأمم المتحدة أن البرازيل تشهد أسوء عصورها من العنصرية المؤسسية والتى جراء ما تشهدة البلد اللاتيني من أرتفاع معدل جرائم قتل السود.

ووفقًا لما ذكرته ممفوضة الأمم المتحدة عن حقوق النساء فى البرازيل، نادين جازمان، أن المنظمة الدولية تسعي لتعزيز الحوار مع مديري البلديات البرازيلية للتصدي للعنف الموجهة ضد الشباب السود في ذلك البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، حيث يقتل خمسة أشخاص سود بين عمر الـ15 و29 كل ساعتين.

كما ذكرت "جازمان" أن جرائم قتل النساء السوداوات في البرازيل قد ازدادت في العقد الأخير بنسبة 54٪، بينما انخفضت جرائم قتل النساء البيض بنسبة 10٪.

وكان الرئيس البرازيلي المنتخب يائيير بولسونارو قد أدلي بتصريحات عنصريه قال خلالها أن المنحدرين من أصول أفريقية من ذوي البشرة السوداء هم "عديمي الفائدة" الأمر الذي تسبب فى إصدار حكم قضائي بتغريمه مبلغ 6 آلاف دولار بسبب تصريحاته العنصرية.

وفاز بولسونارو، المعروف بتعليقاته العنصرية والمعادية للمرأة والمثليين، بالانتخابات الرئاسية في البرازيل في نهاية أكتوبر.

