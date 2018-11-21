الكرملين يكشف عن زيارة بين بوتين وولي عهد المملكة محمد بن سلمان

كشف الكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، قد يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين في وقت لاحق.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين في الأرجنتين.