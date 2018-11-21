شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: الفودو والاستروكس خطر يهدد طلابنا وفصل متعاطيه خطوة مطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمبادرة وزارة التضامن الاجتماعى بتنظيم برامج توعوية داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا للتوعية بأضرار المواد المخدرة "الفودو والاستروكس" بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، مؤكدًا على أن التوعية ليست السبيل الوحيد لمحاربة تلك السموم بين طلاب الجامعات، وإنما يجب اتخاذ إجراءات ضد الطلاب الذين يتم إثبات عودتهم للتعاطى مثل التهديد بالفصل، مشيرا إلى أن مشكلة المخدرات من أعظم المشكلات التى تهدّد أمن وسلامة المجتمعات وتعوق تقدمها الاقتصادى والاجتماعى؛ لأنها تستنفد الكثير من موارد المجتمع وتبدّد الكثير من طاقات وقدرات أفراده.

وأوضح بركات، أن انتشار المعتقدات الخاطئة لدى البعض حول مخدر الأستروكس أو الفودو وخاصة بين صغار السن الذين يتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عاما، يعد سببا رئيسيا لتفشى هذه المخدرات بين الشباب، مؤكدًا أن هذا النوع من المخدرات يسبب العديد من الأضرار الصحية، منها تضخم الكبد وتآكل الخلايا العصبية وارتفاع الضغط وفقر الدم، كما أن تعاطيها بشكل مستمر يؤدى إلى شلل الجهاز العصبى وتخديره وفقدان الشهية، وبعد انتهاء تأثيرها يؤدى إلى إصابة المتعاطى بهلاوس سمعية وبصرية، كما يصل الامر فى كثير من الاحوال إلى الإصابة بالأمراض السرطانية ومحو أجزاء من الذاكرة وقد يصل الأمر للوفاة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة تستدعى ضرورة التصدى لها ومحاربتها بمختلف السبل والوسائل، ولهذا يجب على الجميع التعاون من أجل القضاء والحد من انتشار هذه الآفة المدمّرة التى تؤدى إلى ضياع الشباب وإهلاك المجتمعات، من خلال متابعة ودعم المصحات المرخص لها بعلاج مدمنى المخدرات لرفع كفائها لتنفيذ هذا الدور، وقيام وسائل الإعلام بتنفيذ خطة إعلامية توضع على مستوى الدولة وتحت إشراف المتخصصين بوزارة الداخلية للتوعية بمخاطرها بما يحقق أهداف الرقابة والترهيب للمجتمع.

وطالب بركات، بالاهتمام بكفاءة العاملين فى مجال ضبط المخدرات من خلال تكثيف برامج التأهيل والتدريب والاعتماد على التقنية الحديثة والالتزام بالشفافية فى إجراءات الضبط، مشيرًا إلى ضرورة تغليظ العقوبات على التعاطى والاتجار بالمخدرات، وتكثيف الجهود الأمنية بالمعابر والموانئ البحربة والبرية، لضبط أكبر كم ممكن من المخدرات.