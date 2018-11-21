شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أجندة حافلة لـ"رئيس النواب" اليوم.. 5 لقاءات بينها نائب رئيس برلمان المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم حافل باللقاءات الهامة في انتظار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، حيث تزدحم أجندته اليوم الأربعاء، بعدد من اللقاءات الرسمية، حيث استقبل منذ قليل، بمكتبه بمقر البرلمان، رئيس وفد لجنة لشنغهاي الصينية.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس البرلمان د. علي عبد العال، اليوم – حسب جدول أعماله- وفدا من كلية الدفاع بدولة الإمارات، بالإضافة إلي لقاء مع نائب رئيس برلمان المجر.

كما يستقبل رئيس مجلس النواب، علي مدار اليوم، عددا من سفراء الدول الأجنبية، ومنهم السفير الياباني بالقاهرة ماساكى نوكى - وهو السفير الياباني الجديد لدى مصر – بالإضافة إلي لقاء مع السفير الأرماني لدي القاهرة أرمين ميلكونيان.