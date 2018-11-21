«الصحة» تحذر من مكمل غذائي بالأسواق

مصراوي -كتب- أحمد جمعة: حذرت وزارة الصحة من استخدام مكمل غذائي بالأسواق، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأصدرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة منشورًا رقم 85 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر (أوميجانت كبسول)، للتشغيلة رقم 12135 بتاريخ إنتاج أكتوبر 2017. وقالت إدارة الصيدلة إن الشركة المنتجة أفادت بأن هذا المستحضر ليس من تصنيعها. وأوضحت إدارة الصيدلة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة صيدلية حال ضبط هذا المستحضر لديها.

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