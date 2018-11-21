الدكاش تقدم بطلب الحصول على رخصة لوضع لوحة على نهر الكلب تجسد خروج الجيش السوري

تقدم النائب ​شوقي الدكاش​ اليوم بطلب الى قائمقام ​كسروان​ جوزف منصور للاستحصال على ترخيص لوضع لوحة على صخور ​نهر الكلب​ تجسد ذكرى خروج ​الجيش السوري​ من ​لبنان​ في نيسان 2005؛ طالبا تحويل الطلب الى المراجع المختصة.

وكان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ قد طالب نواب كسروان، قبل عطلة ​عيد المولد النبوي​، بطلب مثل هذا الاذن لوضع لوحة تذكارية، وقد رد عليه الدكاش بهاشتاغ "كل طلب متل هالطلب". واوفد صباح اليوم الطلب الرسمي الى القائمقامية.