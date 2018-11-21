الدكاش تقدم بطلب الحصول على رخصة لوضع لوحة على نهر الكلب تجسد خروج الجيش السوري

تقدم النائب شوقي الدكاش اليوم بطلب الى قائمقام كسروان جوزف منصور للاستحصال على ترخيص لوضع لوحة على صخور نهر الكلب تجسد ذكرى خروج الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005؛ طالبا تحويل الطلب الى المراجع المختصة.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل قد طالب نواب كسروان، قبل عطلة عيد المولد النبوي، بطلب مثل هذا الاذن لوضع لوحة تذكارية، وقد رد عليه الدكاش بهاشتاغ "كل طلب متل هالطلب". واوفد صباح اليوم الطلب الرسمي الى القائمقامية.
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