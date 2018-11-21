جريصاتي يضع إكليلا من الزهر على ضريح رياض الصلح

وضع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​، اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس ​رياض الصلح​ في ​الاوزاعي​، في حضور العميد علي عساف ممثلا قائد ​الجيش​ العماد جوزاف عون، الوزيرة السابقة ​ليلى الصلح حمادة​ ورئيس بلدية برج البراجنة ​عاطف منصور​.

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