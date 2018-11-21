هيئة قضاء زحلة في "التيار" وضعت إكليل زهر على ضريح شهداء الجيش في ثكنة أبلح

وضعت هيئة قضاء زحلة في "​التيار الوطني الحر​"، لمناسبة ​عيد الاستقلال​ الـ75، إكليلًا من الزهر بإسم رئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، على ضريح شهداء ​الجيش اللبناني​ في ثكنة أبلح، حيث أنشد المشاركون النشيد الوطني اللبناني.

وقد توجّهت منسقة الهيئة جيهان جبور وأعضاء الهيئة وعدد لافت تخطّى المئة من أعضاء الهيئات المحلية والناشطين في "التيار"، بمعايدة قائد ​منطقة البقاع​ في الجيش اللبناني العميد الركن وليد السمرجي، في مكتبه في الثكنة، حيث شكر الجميع على هذه اللفتة.

وأكّد العميد السمرجي أنّ "الجيش اللبناني عصب الوطن ويعمل للجميع من دون استثناء"، مثنيًا على "جهود الجميع لا سيما العمل الحزبي المنظم".