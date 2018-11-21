كرامي حيا عبد الحميد كرامي: قرر لحظة دخوله ميدان السياسة ان يخلع العمامة

حيا رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​ ​عبد الحميد كرامي​، قائلا: "‏تحية الى بطل ‎الاستقلال المفتي ‎عبد الحميد كرامي، الذي قرر لحظة دخوله ميدان ال​سياسة​ ان يخلع العمامة، وسُئل لماذا تفعل ذلك، وكان جوابه بأنني في ​السياسة​ سأتعرّض للانتقاد وربما الهجوم من المعارضين وانا لا يمكن أن اعرّض العمامة لأي مساس بقيمتها وهيبتها".

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