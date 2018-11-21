جعجع: الاستقلال يبقى ناقصا طالما بقي سلاح خارج الدولة

هنأ رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في بيان اللبنانيين جميعا بمناسبة ​عيد الاستقلال​، "هذا العيد الغالي علينا جميعا والذي لم نستطع حتى اللحظة ترجمته كما يجب"، معتبرا أن "الاستقلال يبقى ناقصا غير ناجز طالما بقي القرار الاستراتيجي العسكري الأمني خارج الدولة، وطالما بقي سلاح خارج الدولة، كما يبقى الاستقلال من دون معنى اذا كان المواطن اللبناني يرزح كل يوم تحت ثقل أزمة من الازمات المعيشية التي تلاحقه".

وأضاف: "لا يسعني في هذه المناسبة الا استذكار آخر دفعة من الشهداء الذين سقطوا على طريق انجاز استقلال لبنان وهم شهداء ​ثورة الأرز​، وأخص منهم تحديدا الشهيد ​بيار الجميل​ لانه سقط في مثل هذا اليوم بالذات منذ 12 عاما، على أمل ان تذهر دماءهم استقلالا ناجزا في أقرب وقت ممكن".