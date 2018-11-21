السفيرة الأميركية شاركت في افتتاح مهرجان بيروت للأفلام الفنّية الوثائقية

شاركت ​السفيرة الأميركية​ ​إليزابيث ريتشارد​ في حفل افتتاح مهرجان ​بيروت​ للأفلام الفنّية الوثائقية (BAFF). وشددت في تصريح على "أهمية دعم المبادرات الثقافية والتعليمية وعلى التزام السفارة بمواصلة دعم مبادرات مماثلة في جميع أنحاء ​لبنان​". كما قامت ريتشارد بدعوة الحضور لمشاهدة العروض التي تدعمها السفارة لستة أفلام وثائقية فنية، كل منها يسلط ​الضوء​ على جوانب مختلفة من الثقافة الأميركية.

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