وهاب: هل نستطيع أن نسأل قيادة الجيش لماذا رفضت الهبة الروسية المجانية أمس؟

سأل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "هل نستطيع أن نسأل ​قيادة الجيش​ لماذا رفضت الهبة الروسية المجانية أمس؟ أم أننا دخلنا العصر الأميركي والأسئلة ممنوعة؟".

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