أردوغان: الدول التي تحتضن عناصر منظمة غولن لا يحق لها الحديث عن الديمقراطية

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهمنا بانتهاك الحريات وحق الترشح على خلفية توقيف الرئيس السابق ل​حزب الشعوب الديمقراطي​ بينما تتجاهل بأن هذا الشخص تسبب في مقتل 50 شخص قبل عامين".

وأشار إلى أن "الدول والمؤسسات التي تحتضن عناصر منظمة غولن الإرهابية المسؤولة عن محاولة الانقلاب في ​تركيا​ لا يحق لها الحديث عن الديمقراطية".