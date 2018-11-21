أردوغان: الدول التي تحتضن عناصر منظمة غولن لا يحق لها الحديث عن الديمقراطية

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهمنا بانتهاك الحريات وحق الترشح على خلفية توقيف الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بينما تتجاهل بأن هذا الشخص تسبب في مقتل 50 شخص قبل عامين".
وأشار إلى أن "الدول والمؤسسات التي تحتضن عناصر منظمة غولن الإرهابية المسؤولة عن محاولة الانقلاب في تركيا لا يحق لها الحديث عن الديمقراطية".
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