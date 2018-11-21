نائب إيراني إصلاحي: روحاني غير مبالٍ بأزمات البلاد

اتهم النائب الإصلاحي ب​البرلمان الإيراني​ إلياس حضرتي، حكومة الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ بـ"عدم المبالة تجاه الأزمات التي تعاني منها البلاد"، مشيراً إلى أن "التغييرات التي أجراها روحاني بحكومته الشهر الماضي ليست كافية لحل أزمات البلاد".

ولفت إلى أنه "ما يزال الإصلاحيون يدعمون حكومة روحاني، رغم شكواهم منها"،مشيراً إلى أن "​الحكومة​ لا تبذل الجهود المطلوبة، وتتبنى موقفا غير مبال بالأزمات، وروحاني لم يف بوعوده التي قطعها على نفسه عند انتخابه".

وعن التغييرات الوزارية الأخيرة، أوضح حضرتي أن "الوزراء الأربعة الجدد لا يتمتعون بقدرات تؤهلهم لحمل مسؤوليات هذه الوظيفة".