"أرامكو" السعودية وقّعت 5 اتفاقات جديدة لتوريد النفط الخام إلى الصين

أعلنت شركة "أرامكو" ​السعودية​، "أنّها ستوقّع خمسة اتفاقات جديدة لتوريد ​النفط​ الخام مع زبائن صينيين، ليصل إجمالي كمية النفط الخام الّتي اتّفقت على توريدها إلى ​الصين​ لعام 2019 إلى 1.67 مليون برميل يوميًّا".

وكان رئيس شركة "سعودي أرامكو" أمين ناصر، قد بحث في وقت سابق مسألة شراء حصة في مشروع غاز روسي ب​القطب الشمالي​.

ولفت إلى "أنّه يعتزم مناقشة شراء حصة في مشروع إنتاج ​الغاز الطبيعي​ المسال في منطقة القطب الشمالي "أركتيك إس بي جي-2" (أركتيك إل إن جي-2)، مع رئيس شركة "نوفاتيك" ليونيد ميخيلسون".

يُذكر أنّ في شباط من العام الحالي، وقّعت شركتا "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية مذكّرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.