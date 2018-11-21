أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، "أنّها ستوقّع خمسة اتفاقات جديدة لتوريد النفط الخام مع زبائن صينيين، ليصل إجمالي كمية النفط الخام الّتي اتّفقت على توريدها إلى الصين لعام 2019 إلى 1.67 مليون برميل يوميًّا".
وكان رئيس شركة "سعودي أرامكو" أمين ناصر، قد بحث في وقت سابق مسألة شراء حصة في مشروع غاز روسي بالقطب الشمالي.
ولفت إلى "أنّه يعتزم مناقشة شراء حصة في مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي "أركتيك إس بي جي-2" (أركتيك إل إن جي-2)، مع رئيس شركة "نوفاتيك" ليونيد ميخيلسون".
يُذكر أنّ في شباط من العام الحالي، وقّعت شركتا "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية مذكّرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.
شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" السعودية وقّعت 5 اتفاقات جديدة لتوريد النفط الخام إلى الصين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .