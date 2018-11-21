محافظ المنوفية يفتتح قسم تجنيد وتعبئة المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور ابوسالم:
افتتح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، قسم التجنيد وتعبئة المنوفية (التابع لمنطقة طنطا ) بمبنى مدير الأمن، بحضوركلا من اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، ومدير إدارة التجنيد والتعبئة.
وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية لقسم التجنيد والتعبئة وتفقد بعدها الأقسام المختلفة واستمع، لشرح عن الخدمات التي يقدمها قسم التجنيد للأفراد.
وأعرب اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، عن سعادته بافتتاح مكتب تجنيد وتعبئة على أرض محافظة المنوفية للتسهيل على أبناء المحافظة في الحصول علي كافة الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية وما بعدها.
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