بالصور.. كشف أثري جديد لـ"مهندس أعمال الملك رمسيس الثاني" بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، كشف كتلتين من الحجر الجيري بالجانب الشمالي من تماثيل رمسيس الثاني بمعبد رع بمنطقة عرب الحصن بالمطرية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن البعثة الأثرية المصرية لجامعة عين شمس والعاملة بعرب الحصن بالمطرية برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، أوضحت أن الكتلتين التي عثرت عليهما، يضمان نقشا لنصوص تخص مهندس أعمال الملك رمسيس الثاني والذي يدعى أمنمإنت، أحد أشهر المعماريين في عصر رمسيس الثاني وأبو المهندس باكنخنسو الذي أشرف على بناء معبد الأقصر.

وقال الدكتور الدماطي، إن النصوص توضح أن المهندس أمنمإنت هو المشرف على إقامة قصر احتفالات ومقصورة رمسيس الثاني التي كشف عنها البعثة هذا الموسم، كما تذكر النصوص ألقاب واسم المهندس ومنها المشرف على أعمال كل آثار جلالته "الملك رمسيس الثاني"، وقائد الشرطة في الجنوب، أمنمإبت.

وأضاف أن المهندس أمنمإبت هو الذي أشرف على إقامة الجانب الشمالي من تماثيل رمسيس الثاني التي عثر فيه على الكتلتين الحجريتين، كما جرى الكشف أيضا عن سور من الحجر الجيري يتوسطه مدخل ويليه أرضية من الطوب اللبن.

وأوضح الدماطي، أن الجدار كان يفصل بين رواقين كبيرين خلف التماثيل، وإن كانت لم تتضح معالمهما المعمارية بشكل جيد، إلا أن ما جرى الكشف عنه حتى الآن قد أماط اللثام عن جزء مهم من تاريخ معبد رع بالمطرية، وستستكمل البعثة أعمالها في الموسم القادم في شهري مارس وإبريل 2019 في نفس الموقع لكشف عمارة الموقع التي أشرف عليها المهندس أمنمإنت.