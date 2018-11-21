شركة روسية تعتزم تطوير مجمع "الحديد والصلب" باستثمارات 150 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قال وزير التجارة الصناعة في بيان اليوم الأربعاء، إن شركة ميت بروم الروسية، تعتزم تطوير مجمع الحديد والصلب في حلوان، باستثمارات بقيمة 150 مليون يورو.

وتسعى الشركة، التابعة لقطاع الأعمال العام، لتطوير خطوط إنتاجها المتقادمة، ورفع كفاءة المعدات، بالإضافة إلى تقليل نسبة الشوائب في الخام المستخدم في عملية الإنتاج.

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وقال وزير الصناعة، إن مشروع إعادة تحديث مجمع الحديد والصلب بحلوان سيتم من خلال 5 مراحل تتضمن إجراء عمليات إحلال وتجديد للمجمع والتي ستؤدي إلىى زيادة القيمة الإنتاجية للمجمع لتصبح 500 ألف طن من حديد البيليت Billets سنويًا، وفقا للبيان.

وأشار نصار، إلى إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في مجال الصناعات المعدنية خاصة في قطاعات الإنشاءات الهندسية وتوريد آلات ومعدات إنتاج الحديد والصلب والإنشاءات وإدارة المشروعات.

وتنفذ شركة الحديد والصلب، التابعة لقطاع الأعمال العام، توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة في مشروع تحسين جودة خام الحديد وزيادة تركيز المعدن به من خلال الدراسات الفنية للمناجم التي تستخرج منها المادة الخام" بحسب بيان سابق من الشركة للبورصة.

ووقعت شركة الحديد والصلب، في سبتمبر الماضي، عقد بيع الخردة الحديدية الخاصة بها لصالح شركة حديد المصريين،

وبحسب العقد المبرم بين الطرفين، تبيع شركة الحديد والصلب خردة حديدية لديها تقدر بحوالي 230 ألف طن لشركة حديد المصريين وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.