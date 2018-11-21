ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد بقيمة جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 612 جنيهًا للجرام، مقابل 611 جنيهًا خلال تعاملات أمس.
وسجل سعر جرام 18 نحو 525 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 699 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4896 جنيهًا.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذبًا في أدائها خلال تعاملات اليوم، لترتفع بنحو 1.58 دولار بنسبة 0.13%، لتسجل نحو 1223.24 دولار للأوقية في الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت القاهرة.
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