برلماني عن تثبيت أسعار الفائدة: الإنتاج السبيل الوحيد لخفض التضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد بدوي دسوقي، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% يساهم في تحمل الموازنة العامة للدولة أعباءً ضخمة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف بدوي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يقضي على الاستثمارات فضلًا عن تأثيره السلبي على كافة المؤشرات الاقتصادية، مما يتسبب في ركود كافة القطاعات كالبورصة والاستثمار العقاري وغيرها: "مش علشان أزود استثمارات القطاع المصرفي اٌقضي على باقي القطاعات".

وأكد عضو مجلس النواب، أن تثبيت أسعار الفائدة قرار كارثي ويجب مراجعة الحكومة لهذا القرار مما له أثار عكسية على الاستثمار وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متسائلًا: "إزاي مستثمر متعثر أو يحتاج إلى تيسيرات بنكية كقرض لافتتاح مشروعات جديدة يتجه للاقتراض من البنوك في ظل ارتفاع نسبة الفائدة على الإيداع والاقتراض؟"

وتابع عضو مجلس النواب: الإنتاج هو السبيل الوحيد لخفض التضخم، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الكثير من المواطنين الاتجاه إلى الادخار بدلًا من الاستثمار، كما أن القرار يساهم في سحب رؤوس الأموال من الأسواق سوف يزيد من ركود بالأسواق نتيجة النقص في الإنتاج، والذي يزيد من حدة التضخم.