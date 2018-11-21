قضية كارلوس غصن: اليابان تسعى لمقاضاة مجموعة نيسان

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (أ ف ب):

أفادت صحيفة "اساهي" اليابانية، الأربعاء، بأن مجموعة نيسان لصناعة السيارات يمكن أيضا ان تتعرض لملاحقات قضائية على خلفية تسليم السلطات وثائق مالية غير دقيقة.

ولم تؤكد مجموعة نيسان ولا مكتب مدعي طوكيو هذه المعلومات.

وقالت الصحيفة بدون أن تنقل معلوماتها عن أي مصدر، إن النيابة ترى أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق الشركة التي سلمت بيانات الضرائب المشكوك فيها.

ويمكن أن تخفف عقوبة الاشخاص الضالعين فعليا في احتمال تزوير بيانات الضرائب في حال تعاونوا مع القضاء بموجب قانون جديد لم يستخدم الا في حالة واحدة أخرى، بحسب معلومات.

وقد تعاون حتى الآن موظف واحد على الأقل في القسم القضائي في شركة نيسان والذي عرف عنه على أنه من الخارج، مع القضاء.

وبحسب العناصر الأولى التي وصلت إلى القضاء، فإن غصن قد يكون قلل في بياناته السنوية التي سلمت للسلطات بحوالى 5 مليار ين (38 مليون يورو) عائداته عن الفترة الممتدة بين يونيو 2011 إلى يونيو 2015 كما قالت النيابة. وبحسب نيسان فانه يشتبه أنه قام باستخدام أملاك للشركة لغايات شخصية.

وقد تم تمديد الحجز الاحتياطي لكارلوس غصن الذي أوقف الاثنين في طوكيو، لعشرة أيام حسبما أفاد الإعلام الياباني.