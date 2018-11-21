عاصم البنا يشارك جمهوره احتفاله بابنه في بث مباشر

برحابة صدر وطول بال شارك الفنان عاصم البنا جمهوره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفرحة بمناسبة تخريج ابنه من كلية الطيران وحصوله على رخصة “كابتن طيار” في بث مباشر (لايف) أستمر ثلاثة ساعات.

وقال البنا الليلة قررت اعمل (لايف) لسببين الأول أهنيكم بعيد المولد الشريف، والثاني لكي أشكركم للتهاني التي وصلتني منكم لتخريج ابني بابكر، وتابع حديثه بحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 : دائما ما أشارك الجمهور احتفالاتهم.

وقدم نجم برنامج أغاني وأغاني شكره لجمهوره العريض على فيسبوك قائلاً: (أول مرة احس بشعور خاص، وأعجبني جدا احتفالكم معي فقد أكرمتوني كرم حقيقي أشكركم عليه.

وشكر بابكر عاصم الجمهور قائلاً : ( كتر خير أي زول هناني بتخريجي ما قصرتو معاي).

وشارك الفنان مصطفى السني، البنا في احتفاله بابنه وقاما بتلبية طلبات الجمهور في اختيار الأغاني من خلال البث المباشر على الفيسبوك.

مني رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)