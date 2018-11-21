رجل يرمي يمين الطلاق على زوجته بسبب حفل “إنصاف مدني”

أكدت مصادر مطلعة أن رجلاً في العقد الرابع من العمر ألقى يمين الطلاق على زوجته بسبب إصرارها حضور حفل جماهيري خاص بالنساء ستقوم بإحيائه الفنانة الكبيرة “إنصاف مدني” غداً بفندق القراند .
وزادت مصادر صحيفة السوداني أن رفض الزوج كان مرتبطاً بفئة التذاكر العالية التي وضعت للحفل وهو ما لم يقنع الزوجة التي تصر على حضور الحفل .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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