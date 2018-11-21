أسرار غياب قائد المريخ عن مواجهة اتحاد العاصمة

قال أمير كمال، قائد المريخ، إن فريقه لن يتهاون خلال مواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم، في ذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية. ووقال كمال أن إصابته بنزلة برد حادة، وراء غيابه عن مواجهة اليوم.
وتابع كمال (لن نتهاون أمام الضيف الجزائري على ملعبنا، بإذن الله نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد المريخ في مباراة العودة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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