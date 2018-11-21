المحكمة تأمر بالقبض على الكاردينال

ذكرت صحيفة (المشاهد) أن محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم أصدرت قراراً اليوم بحظر السيد اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال من السفر عبر جميع المنافذ المعروفة كما أصدرت أمر قبض في مواجهته وذلك بسبب القضية المرفوعة من الاستاذ صلاح احمد ادريس بإشانة سمعته.. وأشارت الصحيفة أن المتهم في البلاغ لم يحضر لجلسة اليوم 21/11 على الرغم من ان المحكمة شددت على محاميه بإحضاره في الزمان والمكان المحددين في آخر جلسة خاصة وان المتهم كثير التغيب من الجلسات. كما أصدرت المحكمة أمر أمر قبض أيضاً في مواجهة الضامن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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