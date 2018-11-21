رجل يتهم زوجته بالزواج من رجل آخر وإنجابها (4) أطفال منه

دفع رجل بدعوة قضائية لدى محكمة جنايات الأزهري جنوب الخرطوم يتهم فيها زوجة بإقامة علاقة غير شرعية مع رجل آخر وإنجابها منه أربعة أطفال، في وقت نفى فيه المتهم ما نسب إليهما ودفع بوثيقة زواج شرعية تؤكد زواجه من المتهمة التي أوضحت أن الشاك طلقها قبل سنوات .

واستجوبت محكمة قاضي المحكمة هشام عبدالله الأمين أمس الأول (الإثنين) المتهمين الذين مثلا أمامها، وقال المتهم إنه تزوج بالسيدة منذ عشر سنوات بوثيقة زواج شرعية مأذون بموافقة والدها، وقدمها كمستند للمحكمة، وأضاف أنه أنجب منها خلال هذه الفترة أربعة أطفال ، مشيراً الى أن الشاكي كان على تواصل معهما وقدم شهود على ذلك .

من جانبها قالت المتهمة لدى أستجوابها أن الشاكي كان متزوجا بها قبل سنوات، لكنهما انفصلا نتيجة لكثرة الخلافات، موشحة أنها تزوجت من المتهم وهو زوجها الحالي بعد قضاء عدتها الشرعية، مؤكدة أن الشاكي كان على تواصل معهما ونفت التهمة المنسوبة إليهما .

واستمعت المحكمة في ذات الجلسة الى أقوال شهود الدفاع وهو أبن أخت المتهم، إذ قال إن الشاكي كان يتردد على منزل المتهمين باستمرار، موضحاً أنه ساعدهما في العثور على المنزل الذي يقيمان فيه الآن .

وأرجأ قاضي المحكمة النطق بالحكم في القضية لمنح الشاكي فرصة لإثبات صحة ادعائه للمحكمة، وبحسب الإتهام فإن شرطة النظام العام كانت قد أوقفت المتهمين بعد تلقيها بلاغاً من الشاكي، يفيد بإقامة زوجته علاقة غير شرعية مع رجل غريب وإنجابها منه أطفالاً بمنطقة (صافولا) جنوب الخرطوم .

مؤكداً في بلاغه وبحسب صحيفة السوداني أنه لم يطلقها حيث أوقفتها الشرطة ودونت ضدهما بلاغاً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)