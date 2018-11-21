خلافات الورثة تعيق ظهور آخر البومات الراحل (محمود عبد العزيز)

تسببت الخلافات بين ورثة الراحل محمود عبد العزيز في تأجيل طرح آخر إلبوماته الغنائية التي تضم أغنيات سجلها قبل رحيله .

وأكد مصدر موثوق أن البوم الحوت والذي كان من المقرر نزوله إلى الساحة في بدايات العام 2018 قد تأجل إلى أجل غير مسمى ، وقال ذات المصدر إن المشروع قد تجمد بسبب مشاكل الورثة ولأن المنتج يحتاج لأكثر من توكيلين من أسرة الراحل ، هذا غير المشاكل الحقوقية الأخرى ، وعليه فقد تم تأجيل الالبوم الذي ينتظره جماهير الحواتة إلى أجل غير مسمى .

وانتابت جماهير الحواتة حالة من الفرح والسرور عندما علموا مع بدايات العام الحالي أن هناك (تسع) أغنيات بصوت الراحل المقيم لم تر النور بعد ، منها خمس أغاني بطرف شركة السناري للإنتاج الفني وأربع بطرف شركة إنتاج أخرى .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)