كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان: موقف تركيا عدواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ديميتريس تزاناكوبولوس، الثلاثاء، إن "اليونان تدعم جهود جمهورية قبرص في حماية حقوقها السيادية".

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة حول الموقف التركي، بشأن أنشطة الاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ودخول سفينة المسح التركية، برباروس خير الدين باشا، إلى المنطقة الاقتصادية.

وقال تزاناكوبولوس: "إن موقف تركيا العدواني وهذا الخطاب المتصاعد أو هذه الممارسات غير اللائقة، ليست بناءة ولا تخلق ظروف حسن الجوار".

وأضاف المتحدث: "إننا نؤيد بكل قوتنا، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، جهود جمهورية قبرص في حماية حقوقها السيادية".

وأشار إلى أن "الموقف التركي يخلق العقبات أمام الحوار الدبلوماسي الذي يمكن أن يعزز التفاهم بين دول المنطقة".

ومن وجهة نظره، تركيا لن تستفيد من الطريقة التي تمارس بها سياستها الخارجية.

وأنهى حديثهُ بالقول: "على العكس من ذلك، إن تركيا تعزل نفسها أكثر فأكثر دولياً. لهذا السبب فإننا نقترح على الرئيس التركي، أردوغان اتباع طريق الدبلوماسية والحوار والتفاهم مع جمهورية قبرص، والدول الأخرى في المنطقة المجاورة لنا، لأن ذلك في النهاية، سيكون مفيداً لتركيا".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا التي غزت قبرص في عام 1974 وتحتل 37% من أراضيها، وتعارض حق قبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وقد عرقلت مرتين مرور سفن الحفر التابعة لشركة إيني الإيطالية، لتنفيذ عمليات استكشاف للغاز الطبيعي في الرقعة 3 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.