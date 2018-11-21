كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يصل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفثس إلى صنعاء الأربعاء، في بداية التحضير لجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع الشهر المقبل.

وسيلتقي المبعوث الأممي زعيم الميليشيات الحوثية، عبد الملك الحوثي، وقيادات أخرى إلى جانب قيادة حزب المؤتمر الشعبي المتواجدة في صنعاء . كما سيناقش معهم إجراءات بناء الثقة وخطته للسلام.

إلى ذلك، سيسعى غريفثس للحصول على موافقة زعيم الميليشيات على الانسحاب من ميناء الحديدة، ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وإتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب توحيد البنك المركزي.

