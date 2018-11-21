كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوتيريش": الصراعات في أفريقيا تهدد الأمن العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى دعم حفظ السلام في أفريقيا، قائلا إن الصراعات في القارة تهدد الأمن العالمي.



وذكر "في عصرنا المترابط، تمثل التحديات الأمنية في قارة واحدة تهديدا للعالم بأسره، فالعوامل التي تؤدي إلى الصراع في أفريقيا تشكل تهديدا للأمن العالمي".