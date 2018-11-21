كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهران: العقوبات الأمريكية غير فعالة وفرضت تحت حجج مبهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران. وأعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن طهران تدين العقوبات الأمريكية وتعتبرها غير منطقية وغير فعالة. وقال قاسمي "هذه العقوبات ضد الأشخاص والشركات غير منطقية وغير فعالية ولن تأتي بالنتائج المرجوة من قبل واضعيها ومنفذيها". وتابع "عاجلا أم آجلا سيدركون أنها لن تأتي بالثمار"، مؤكدا أن العقوبات فرضت تحت حجج مبهمة.

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