أولمبياد “طوكيو”.. الأولمبيون يتعرفون على منافسهم في الإقصائيات

تعرف المنتخب المغربي الأولمبي، على منافسه في الدور الإقصائي المؤهل للبطولة الإفريقية لأقل من 23 سنة، والتي ستقام في الديار المصرية، والمحددة للمنتخبات التي ستتأهل للألعاب الأولمبية القادمة، “طوكيو 2020”.

ويتعلق الأمر بمنتخب الكونغو الديموقراطية، الذي تغلب في الدور التمهيدي على منتخب رواندا، بخمسة أهداف دون رد، ليضرب بذلك موعدا مع “أسود الأطلس”، في مواجهة قوية، ستجرى بنظام الذهاب والإياب.

ويسعى المنتخب الوطني إلى الوصول للألعاب الأولمبية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد دورات 1964، 1972، 1984، 1992، 2000 ،2004 و2012، وذلك يمر حتما بالوصول للمربع الذهبي في البطولة الإفريقية لأقل من 23 سنة، التي ستقام في مصر.