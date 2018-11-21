وقفة احتجاجية موسيقية تضامنا مع معتقلي “فن الشارع” تزامنا مع انطلاق المحاكمة

أطلق نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، دعوة لتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس القادم، بساحة الأمم المتحدة، وسط مركز مدينة الدار البيضاء، تزامنا مع أولى محاكمات بدر معتز ومهدي عشطاوي، البالغين من العمر على التوالي 25 و28 سنة، والمعتقلين، بعد وجهت لهما تهمك ”الإعتداء على عون سلطة”.
الدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية التي أطلقت في مجموعة على فيسبوك، اختار منظموها
الاحتجاج بطريقة مختلفة عن طريق إحضار الكتب والقصائد واللوحات الفنية، والآلات الموسيقية، تعبيرا عن رفضهم لقرار منع ممارسة فن الشارع وسط المدينة.
واعتقلت المصالح الأمنية في الدار البيضاء شابين موسيقيين يمارسان هوايتهما على مستوى ساحة الأمم المتحدة وسط الدار البيضاء، وتم تقديمهما في حالة اعتقال، حيث يواجهان أحكاما بالسجن تصل إلى 5 سنوات.
وأصدر والي جهة الدار البيضاء-سطات عبد الكبير زهود، في أكتوبر الماضي، قرارا بمنع الموسيقيين على مستوى ساحة مارشال، والأمم المتحدة، وذلك بعد شكايات تقدم بها عدد من السكان، الذين عبروا عن انزعاجهم من استخدام المكبرات الصوتية من قبل الموسيقيين.
وانتشر هاشتاغ “Freelfee” و”الفن فالشارع ماشي جريمة”، على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب عدد من الرواد بالإفراج عن الفنانين، واعتقال الإرهابيين.
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