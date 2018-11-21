بأغلبية واسعة.. لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تصادق على الاتفاق الفلاحي مع المغرب

صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، ببروكسل، بأغلبية واسعة، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويعكس هذا التصويت الإيجابي موقف المجموعات السياسية الممثلة داخل هذه اللجنة الداعم لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق الذي يروم تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد والبحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن المنتظر أن تصادق على هذا القرار لجن برلمانية أخرى، خاصة لجنة الصيد البحري، والتجارة الخارجية، قبل التصويت النهائي في جلسة عمومية.
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