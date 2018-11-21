تطورات مثيرة في قضية رئيس “رونو”.. اليابان تسعى لمقاضاة المجموعة

بعد قرار محكمة طوكيو، اليوم الأربعاء، تمديد الاعتقال الاحتياطي لكارلوس غصن، رئيس مجموعة ‘رونو’ الفرنسية لصناعة السيارات، والمعتقل منذ أول أمس الاثنين، هناك إمكانية لمقاضاة المجموعة أيضا.

وأفادت صحيفة “اساهي” اليابانية الأربعاء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن مجموعة رونو نيسان لصناعة السيارات يمكن أيضا أن تتعرض لملاحقات قضائية، على خلفية تسليم السلطات وثائق مالية غير دقيقة.

وقالت الصحيفة بدون أن تنقل معلوماتها عن أي مصدر، إن النيابة ترى أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق الشركة التي سلمت بيانات الضرائب المشكوك فيها

وبحسب العناصر الأولى التي وصلت إلى القضاء، فإن غصن قد يكون قلل في بياناته السنوية التي سلمت للسلطات بحوالى 5 مليار ين (38 مليون يورو) عائداته عن الفترة الممتدة بين يونيو 2011 إلى يونيو 2015 كما قالت النيابة.

وبحسب نيسان فإنه يشتبه أنه قام باستخدام أملاك للشركة لغايات شخصية.

وتم تمديد الاعتقال الاحتياطي لكارلوس غصن الذي أوقف في طوكيو، لعشرة أيام كما أفاد الإعلام الياباني.