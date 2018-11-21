طوكيو تمدد الاعتقال الاحتياطي لكارلوس غصن رئيس مجموعة “رونو”

قررت محكمة طوكيو، اليوم الأربعاء، تمديد الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة تحالف “رونو”، كارلوس غصن، عشرة أيام إضافية.

وأوقف غصن أول أمس الاثنين في طوكيو بشبهة التهرب الضريبي، وكان أمام المدعين مهلة 48 ساعة لكي يقرروا أما توجيه التهم أو الافراج عنه، أو طلب تمديد فترة حجزه لمواصلة الاستجواب.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، قالت المحكمة، إنها لا تتحدث عن مثل هذا النوع من القرارات.

وكارلوس غصن (64 عاما) الذي كان يعتبر أحد اقوى قادة صناعة السيارات أوقف في طوكيو عند نزوله من طائرته الخاصة، ما أحدث صدمة في اليابان وفرنسا.

واتهمته مجموعة نيسان بالتقليل من حقيقة عائداته في بيانات الضرائب خلال فترة امتدت عدة سنوات وكذلك “سوء سلوك في عدة مسائل”.

وأفاد التلفزيون الياباني الرسمي “ان اتش كي”، أن نيسان دفعت “أموالا هائلة” لتزويد غصن بمنازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت وباريس وامستردام، بدون “وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالاعمال”.

وكانت الحكومتان الفرنسية واليابانية أكدتا، أمس الثلاثاء دعمهما للتحالف بين شركتي رينو ونيسان لصناعة السيارات، غداة توقيف غصن الذي أثار مخاوف من اهتزاز هذه المجموعة.

كما أعلنت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات أن مجلس إدارتها قر ر مساء أمس الثلاثاء في ختام اجتماع طارئ إبقاء غصن في منصبه، وتعيين الرئيس التنفيذي للعمليات تييري بولوريه بصورة مؤقتة نائبا لرئيس مجلس الإدارة يتمتع “بنفس صلاحيات” الرئيس.