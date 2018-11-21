العثماني يعين مزوار عضوا بمجلس إدارة “الضمان الإجتماعي”

عين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عضوا بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونشر قرار التعيين، أول أمس بالجريدة الرسمية، ووقعه بالعطف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن التعيين يشمل فقط ما تبقى من مدة العضوية بالمجلس، المحددة في ثلاث سنوات، تبتدئ من 12 أكتوبر 2017.
وبموجب القرار ذاته، تم تعيين ممثلين لوزارة الصحة بالمجلس الإداري المذكور، ويتعلق الأمر بكل من عبد الوهاب بلمدني وهو عضو رسمي، ثم عزيز طنجوي الجزولي وهو عضو نائب.
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