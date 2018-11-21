الاحتلال ينفذ عمليات هدم جنوب نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عمليات هدم في منطقة تتبع لقرية دوما جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، بالتزامن مع عمليات هدم أخرى نفذتها صباح اليوم في مخيم شعفاط للاجئين.

وجاء أن جرافات الاحتلال هدمت مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في خربة المراجم التابعة لأراضي دوما جنوب نابلس.

ونقلت وكالة "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة المراجم ترافقها جرافة، وهدمت مسكنا زراعيا تقدر مساحته بـ40 مترا، إضافة الى هدم سلاسل حجرية في أرض مملوكة لعمر ساري.

يذكر في هذا السياق أن قوات الاحتلال نفذت عمليات هدم لعشرات المحال التجارية، صباح اليوم، في مخيم شعفاط، بعد محاصرة المخيم من قبل قوات الاحتلال، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.