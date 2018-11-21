مسابقة "تحدّي المصمّمين" من "مركز ستانفورد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - "تحدّي المصمّمين" هو تحدٍّ سنويّ، في دورته السادسة، يدعو "مركز ستانفورد" طلّاب الجامعات من جميع أنحاء العالم، إلى المشاركة في التحدّي؛ لإنشاء حلول تحت عنوان "المساهمة في كلّ عصر: التصميم من أجل التأثير بين الأجيال".
عن الجهة المانحة:
"مركز ستانفورد" سيمنح الجوائز النقديّة، والسفر المدعوم، وفرصة العمل مع الشركات والمستثمرين الرائدين وتقديمها.
الفئة المستهدفة:
المصمّمون والمهتمّون من مختلف دول العالم.
اللغة المطلوبة:
اللغة الإنجليزيّة.
كيفيّة التقديم:
- تعبئة نموذج التسجيل.
- دعوة أعضاء فريقك الآخرين، بعد تسجيلك بشكل كامل.
- يجب أن يكون قادة الفريق طلّابًا بدوام كامل.
شروط التقديم:
- أن يكون كلّ فريق من شخصين، على الأقلّ، من الطلّاب.
- قد يكون الفريق من خمسة أعضاء، وقد يشمل غير الطلّاب.
- يُسمح للطلّاب فقط التقدّم في النهائيّات.
آخر موعد للتقديم: 7 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018.
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