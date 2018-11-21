مسابقة "تحدّي المصمّمين" من "مركز ستانفورد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - "تحدّي المصمّمين" هو تحدٍّ سنويّ، في دورته السادسة، يدعو "مركز ستانفورد" طلّاب الجامعات من جميع أنحاء العالم، إلى المشاركة في التحدّي؛ لإنشاء حلول تحت عنوان "المساهمة في كلّ عصر: التصميم من أجل التأثير بين الأجيال".

عن الجهة المانحة:

"مركز ستانفورد" سيمنح الجوائز النقديّة، والسفر المدعوم، وفرصة العمل مع الشركات والمستثمرين الرائدين وتقديمها.

الفئة المستهدفة:

المصمّمون والمهتمّون من مختلف دول العالم.

اللغة المطلوبة:

اللغة الإنجليزيّة.

كيفيّة التقديم:

تعبئة نموذج التسجيل. دعوة أعضاء فريقك الآخرين، بعد تسجيلك بشكل كامل. يجب أن يكون قادة الفريق طلّابًا بدوام كامل.

شروط التقديم:

أن يكون كلّ فريق من شخصين، على الأقلّ، من الطلّاب. قد يكون الفريق من خمسة أعضاء، وقد يشمل غير الطلّاب. يُسمح للطلّاب فقط التقدّم في النهائيّات.

آخر موعد للتقديم: 7 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018.

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