منظمة إنسانية: 85 ألف طفل يمني توفوا بسبب الجوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" الإنسانية، اليوم الأربعاء، إن 85 ألف طفل دون سن الخامسة قد يكونوا توفوا بسبب الجوع والأمراض المرتبطة به منذ تصاعد النزاع في اليمن، مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015.

وأوضحت المنظمة أنها استعانت ببيانات للأمم المتحدة لتقييم معدلات الوفيات لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة، ويعانون من سوء التغذية الحاد في الفترة بين نيسان/إبريل 2015 وتشرين الأول/أكتوبر 2018.

وتابعت المنظمة، بحسب "فرانس برس"، أن "84700 طفل تقريبا كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم قد يكونوا توفوا" في هذه الفترة.

يشار إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل نحو 10 آلاف يمني منذ بدء عمليات تحالف السعودية في آذار/مارس من العام 2015. وتؤكد المنظمة الأممية أن النزاع اليمني تسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه نحو 14 مليون يمني خطر المجاعة.