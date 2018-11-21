الطيبة: منع نشر التحقيق في جريمة قتل جبالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا"، صباح اليوم الأربعاء، مرة أخرى أمر حظر النشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في جريمة قتل الشاب سعد جبالي (24 عاما) من مدينة الطيبة.

وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية 28.11.2018.

وقُتل الشاب سعد جبالي في جريمة إطلاق نار بتاريخ 13.11.2018، إذ أطلق عليه جناة النار من مسافة قريبة في منطقة العمري بالطيبة، فارق على أثرها الحياة بعد نقله إلى مستشفى "مئير" في مدينة "كفار سابا".

3 جرائم قتل في الطيبة منذ مطلع العام

وجريمة قتل جبالي هي الثالثة التي تقع في الطيبة بإطلاق النار في العام الجاري، إذ قُتل الشاب محمد مصاروة في تاريخ 17.01.2018 وقتل الشاب محرم جابر في ساحة بيته في تاريخ 08.04.2018.

ولم تنجح الشرطة في كشف القتلة المجرمين وحل لغز أي ملف من ملفات جرائم القتل التي اقترفت بالطيبة منذ مطلع العام 2018 على الرغم من وجود محطة كبيرة للشرطة في البلدة.

46 عربيا وعربية ضحايا جرائم القتل منذ مطلع 2018

وأظهر تقرير صدر، مؤخرا، عن مراقب الدولة ونشر في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي قد وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.

وقُتل الشاب سعد جبالي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في جريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 46 عربيا، بينهم 9 نساء، قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم، فيما سقط 69 عربيا بينهم 10 نساء ضحايا جرائم قتل في العام الماضي 2017.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت، في الأونة الأخيرة، تقليص مبلغ 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام 2018، رغم تفاقم الظاهرة وسط تأكيد القيادات العربية أن الشرطة تتحمل الجزء الأكبر من انتشار الجريمة بسبب تقاعسها عن أداء دورها في اجتثاث العنف والجريمة.