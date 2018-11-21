ارتفاع للنفط بعد انخفاض بنسبة 6% استمر حتى أمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع سعر برميل النفط صباح اليوم، الأربعاء، بنحو دولار تقريبًا، بعد أن سجلّ حتّى مساء أمس الثلاثاء، انخفاضًا بنسبة 6%، ليعوّض بهذا الارتفاع بعضًا من الخسائر، وذلك بعد تقارير أكّدت انخفاضًا غير متوقّع في مخزونات النفط الخام التّجارية الأميركية، وتقارير أخرى تحدّثت عن وارداتٍ قياسيّةٍ للهند من الخام.

ويأتي الارتفاع اليوم بعد تقرير صادر عن معهد البترول الأمريكي مساء يوم الثلاثاء ذكر أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي على غير المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبحلول الساعة 5:16 بتوقيت غرينتش،، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 63.60 دولار للبرميل، مرتفعة 1.07 دولار أي ما يعادل 1.7% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.9% إلى 54.46 دولار للبرميل.

لكن ارتفاع الخام اليوم، الأربعاء، لم يعوض الضعف العام الذي اعترى السوق، حيث انخفض الخام بما يزيد على 6% في الجلسة السابقة في ظل عمليات بيع بأسواق الأسهم العالمية.

إذ وعلى الرغم من هذه الأخبار التي قد تجعل الصورة أقل قتامة، ما زال المستثمرون قلقين، بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية من ضبابية غير مسبوقة في أسواق النفط بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة والمخاطر السياسية.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن "الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية".