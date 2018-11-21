شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 44 طنًا من السلال الغذائية في الضالع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:04 مساءً, 21 نوفمبر 2018 م
المناطق - الرياض
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 44 طنًا من السلال الغذائية في مديرية قعطبة ومدينة الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية وهي: عدن، لحج، حضرموت، الضالع، مأرب، شبوة، الجوف، سقطرى، المهر .
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.
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