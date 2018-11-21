(فيديو) سفارة عمان تعلق على مغادرة الشيخ عبدالله بن زايد حفلها بأبوظبي

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:50 مساءً, 21 نوفمبر 2018 م

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علَّقت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي على ما راجَ على مواقع التواصل الاجتماعي من تكهّنات بشأن أسباب مغادرة الشيخ عبدالله بن زايد حفلًا كانت السفارة تقيمه في العاصمة الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة.

وقالت السفارة في توضيح نشرته في حسابها بتويتر: “تودّ السفارة التأكيد أنَّ سمو الشيخ عبدالله بن زايد قد أبلغ السفير بأن لديه التزامَ عملٍ، واعتذر عن عدم تمكنه من مواصلة بقية فقرات الاحتفال، وأصرَّ على عدم قيام السفير لتوديعه، وخرج بسرعة؛ حرصًا على استمرار الحضور في متابعة بقيّة الفقرات- للتكرم بالعلم”.

وأضافت “وتود السفارة التأكيد بأن سمو الشيخ عبدالله بن زايد قد أبلغ السفير بأن لديه التزام عمل، واعتذر عن عدم تمكنه من مواصلة بقية فقرات الاحتفال، وأصر على عدم قيام السفير لتوديعه، وخرج بسرعة حرصا من أن يستمر الحضور في متابعة بقية الفقرات- للتكرم بالعلم، ولتعش عمان والإمارات في وئام وإخاء.

وكانت وسائل إعلام قطرية وحسابات تابعة لتنظيم الحمدين فسرت مغادرة الشيخ عبدالله بن زايد بطرق مختلفة؛ لإحداث وقيعة بين البلدين.