انت الان تتابع السجن 7 سنوات لشقيقين تسببا في وفاة عامل بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٩ م

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شقيقين بالسجن لمدة 7 سنوات لكلٍ منهما؛ على خلفية اتهامهما بقتل عامل تدخل للدفاع عن نجلته، فيما قضت المحكمة ببراءة طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، من التهم المنسوبة إليه في ذات القضية، صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامي سمير، وتعود أحداث القضية بورود بلاغًا من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول «م.م» عامل، جثة هامدة؛ متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

وتوصلت التحريات الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: «يوسف.ن» وشقيقه «علي»، واللذان أقدما على جريمتهما بعد التعدي على ربة منزل "نجلة المجني عليه"، حيث ضربها بسبب خلافات بينهم، وأثناء تدخل والدها للدفاع عنها أصيب بأزمة قلبية وسقط أرضًا، فيما تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله