انت الان تتابع المالية: البنك الآسيوي يشيد بمشروعات قناة السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٢ م

تختتم غدا، الخميس، زيارة وفد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمصر برئاسة شيجين شين رئيس البنك، وذلك بزيارة لمشروع الطاقة الشمسية الجديد المقام بمنطقة بنبان بأسوان والذي يضم 11 محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء النظيفة، حيث يعد المشروع الأول الذي يقوم البنك الآسيوي بتمويله داخل قارة إفريقيا وخارج قارة آسيا وبقيمة 210 ملايين دولار. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي، إن وفد البنك أجرى مباحثات مهمة مع الحكومة المصرية وبنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية.

وأكد معيط، أن الحكومة تتطلع لمشاركة البنك في تمويل العديد من المشروعات الكبري الجاري تنفيذها بمصر حاليا خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة. من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية، أن الزيارة استهدفت تعزيز الترابط بين الدول الاأضاء من آسيا وإفريقيا بشكل عام ومع مصر بشكل خاص. اقرأ أيضا: المالية: