انت الان تتابع أمطار رعدية وأتربة.. الأرصاد تُحذر من سوء الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بإنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غد الخميس، وحتى الأحد المقبل، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد وشمال سيناء قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، وذكر بيان الهيئة، انه من المتوقع أن تبلغ الحالة ذروتها يومي الجمعة والسبت حيث تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا. وتنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر