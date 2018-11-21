«أمالا».. أول وجهة عالمية في قطاع السياحة بالسعودية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مشروع "أمالا" يرتكز على ثلاث تجارب أساسية "الصحة والرياضة، الفن والثقافة، والبحر والشمس ونمط الحياة"، من أجل توفير سبل الراحة للسائح، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

تتمثل رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأن البنية التحتية الرقمية هي أساس بناء أنشطة صناعية متطورة وجذب المستثمرين، من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية فى رؤيتها على تنوع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط، وهذا ما بدأت به، حيث أطلقت سلسلة مشروعات ما بين سياحية وتجارية لإحداث حالة من التنوع بين الأنشطة التي تعزز من مكانتها في العالم أجمع، خاصة مع الانفتاح التي تشهده المملكة في عهد محمد بن سلمان.

البداية كانت من خلال إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن مشروع "أمالا" الذي يعد أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، ومن المقرر أن يصبح أول وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة. المشروع يرتكز على ثلاث تجارب أساسية "الصحة والرياضة، الفن والثقافة، والبحر والشمس ونمط

البداية كانت من خلال إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن مشروع "أمالا" الذي يعد أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، ومن المقرر أن يصبح أول وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة. المشروع يرتكز على ثلاث تجارب أساسية "الصحة والرياضة، الفن والثقافة، والبحر والشمس ونمط الحياة"، من أجل توفير سبل الراحة للسائح. وسيوفر "أمالا" أول مجمع متكامل فائق الفخامة مرتكز حول النقاهة والصحة والعلاج والرياضة في العالم، حيث يضم منتجعًا صحيًّا متكاملاً، ومرافق صحية متقدمة حديثة، وعلاجات مصممة للاستفادة من الأصول المحلية.



اقرأ أيضًا: «دافوس الصحراء» يتحدى أزمة خاشقجي بـ150 متحدثا وسيركز العرض الرياضي على تدريبات الأداء، والرياضات التنافسية في مجالات الفروسية، وسباق الإبل، والصقور، فضلاً عن إنشاء أكاديمية ونوادٍ للجولف، وتبنِّي مفهوم المركبات الصديقة للبيئة، والمغامرات الشيقة. الفن والثقافة الفن والثقافة يضم المشروع مركزًا للفنون، تتلاقى في أرجائه أصداء الفن المعاصر مع عجائب المملكة العربية السعودية، ويعتمد هذا العرض على 4 عناصر تصميمية رئيسية: "الفن المعاصر، مجمع للفنانين وفق نمط حياة الريفيرا، لحظات فنية غامرة وفن الأرض لتحسين المشهد الطبيعي". البحر والشمس ونمط الحياة البحر والشمس ونمط الحياة سيصبح "أمالا" واحدة من أفضل مناطق الغوص في العالم، إذ ستعيد تجربة الغوص لتصبح مركزًا متميزًا للحياة البحرية، وستكون وجهة رائعة لليخوت، وتسهم في تمديد موسم اليخوت من خلال توفير مناخ ملائم وتجهيزات فريدة على مدار العام. الموقع الموقع يتم تطوير مشروع "أمالا" في ثلاثة مواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية على الساحل الشمالي الغربي للسعودية، وستتجاوز مساحة المشروع 3.800 كيلومتر مربع، مع خيارات وصول متعددة، ومطار مخصص بموقعه المميز على امتداد الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية.



اقرأ أيضًا: ركود يضرب سوق الحديد.. والاستيراد من السعودية مفتوح أضف إلى ذلك أن المشروع سيصبح وجهة سياحية فائقة الفخامة، تستهدف خارطة السياح الباحثين عن تجربة ترفيهية فاخرة، المقدرة أعدادهم بـ5.2 مليون مسافر. مكانة المشروع مكانة المشروع لم تقتصر مكانة المشروع عند ذلك الحد، بل سيصبح أيضًا وجهة جديدة للسياح الباحثين عن تجربة ترفيهية فاخرة، وذلك بجمعه بين تجارب النقاهة والصحة والرياضة، والطبيعة والتراث، ونمط الحياة (التسوق، والطهي)، والفنون والثقافة. ووفقا لـ"واس"، فإن المشروع سيشكل وجهة مميزة على مدار العام، تستفيد من التراث الفريد للمنطقة، ومعالمها الطبيعية المثيرة للاهتمام. الغرف والإقامة الغرف والإقامة سيوفر "أمالا" مجموعة واسعة من خيارات الإقامة الفاخرة التي تواكب الأذواق والمتطلبات المختلفة للضيوف، وسيضم منشآت فندقية ووحدات سكنية، مع إتاحة الفلل والشقق السكنية للشراء، وكذلك سيتم تطوير برنامج مخصص للمطاعم والمقاهي، ومتاجر البيع بالتجزئة، وذلك لمنح الزوار تجربة لا مثيل لها.



اقرأ أيضًا: وزيرة البيئة: استثمارات السعودية بمصر تلقى كل الدعم وأوضحت الوكالة السعودية، أن المشروع سيوفر إجمالاً نحو 2.500 غرفة وجناح فندقي، و700 فيلا سكنية، إضافة إلى أكثر من 200 متجر راقٍ للتجزئة. في هذا الصدد، يجب الإشارة إلى أن السعودية ترغب بالاستفادة من قدراتها الاستثمارية بفعالية، كما ستستثمر في الشركات العالمية الكبرى والشركات التقنية الناشئة في كل دول العالم، وهذا الاستثمار سيأتي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون أكبر صندوق سيادي في العالم.

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