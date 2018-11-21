تعرف على عروض اليوم الأول بمهرجان القاهرة السينمائي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٤ ص

دار الأوبرا

تستقبل دار الأوبرا المصرية، اليوم الاربعاء، فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الأربعين، والتي تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، ويشهد اليوم الأول عرض عدد من الأفلام بجانب الندوات التي ستقام عقب انتهاء العروض، ففي الثانية عشرة ظهرا، يعرض فيلم «دونباس» بالمسرح الكبير، وفيلم «الصلاة» بالمسرح الصغير، فيلم «وحش» بسينما الهناجر، فيلم «الزوجة» بمسرح الهناجر، وفي الثانية ظهرًا، تشهد قاعة المسرح المكشوف ندوة تكريم الفنان حسن حسني، وكان حفل افتتاح القاهرة السينمائي، قد شهد أمس تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية له.

وفى الثالثة والنصف عصرًا، يعرض 5 أفلام وهي: «نشوة» بالمسرح الكبير، «عمرو والعرس الثاني» بالمسرح الصغير، «معركة من أجل سيفاستوبل» بمركز الإبداع الفني، «أبوللو غزة» بسينما الهناجر و«سفر التكوين» بمسرح الهناجر. ويشهد مركز الهناجر فى تمام الخامسة